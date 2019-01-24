ABD'de silahlı saldırı: 5 kişi öldü

ABD'nin Florida eyaletindeki bir banka şubesine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Bölge yetkilileri, Florida’nın Sebring bölgesindeki bir banka şubesine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin basına açıklama yaptı.

Sebring Polis Şefi Karl Hoglund, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yetkililer, saldırganın 21 yaşındaki Zephen Xaver olduğunu belirtti.

Highlands şehri Polis Komiseri Don Elwell, saldırının ardından yaptığı açıklamada, saldırıda çok sayıda kişinin vurulduğunu ve yaralılar olduğunu belirtmişti.