ABD'de Senato, Rusya'ya yönelik "tüm yaptırımların anası" konusunda anlaşmaya yakın

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ABD'nin yasama organı Kongre'nin üst kanadı olan Senato'da Rusya'yı Ukrayna'ya saldırmaktan caydırma amacıyla hazırlanan yaptırım paketinin tamamlanmak üzere olduğu bildirildi.

Senato Dış İlişkiler Komitesinin liderleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı "tüm yaptırımların anası"nı onaylamak üzere olduklarını ve Moskova'ya karşı taviz vermeyeceklerini söyledi.

CNN'e konuşan Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, 1938'de imzalanan anlaşmaya atıfta bulunarak, "Tekrar bir Münih anı yaşayamayız" dedi. 1938'de müttefikler savaşı önleyeceğine inanarak Çekoslovakya'nın bir bölümünü Adolf Hitler yönetimindeki Nazi Almanyası'nın işgal etmesine izin vermişti.

"Putin, Batı'nın karşılık vereceğine inanmazsa durmayacaktır" diyen Menendez, "2008'de Gürcistan'da, 2014'te Kırım peşinde neler yaptığını gördük. Durmayacak" ifadelerini kullandı.

Menendez, iki partinin yaptırım anlaşmasında artık "gol çizgisinde" olduğunu belirtti. Cumhuriyetçiler ve Demokratlar yaptırımların işgalin gerçekleşmemesi durumunda da uygulanıp uygulanmaması konusunda fikir ayrılığı yaşıyordu.

Britanya da Putin ve çevresine yönelik yaptırımlarda vites artıracağına söz verdi.

Kiev, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiği 2014 yılından bu yana ülkenin Rusya sınırındaki iki bölgede ayrılıkçılarla savaşıyor. Savaş boyunca 13 bin kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna, Rusya'nın ayrılıkçılara askeri destek sağladığını ifade ederken Moskova bu iddiaları reddediyor.

Öte yandan Kiev ve Batı ülkeleri, Rusya'nın sınırda yaklaşık 100 bin asker topladığını ve Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia ediyor.