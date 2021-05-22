ABD'de salmonella salgını tespit edildi, Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri uyarı yaptı: Tavukları öpmeyin

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ABD'de salmonella salgını tespit edilmesinin ardından Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), halka canlı tavuk öpmeme çağrısı yaptı.

CDC, 43 farklı eyalette 163 salmonella vakası görüldüğünü ve konuyla ilgili incelemelerinin sürdüğünü bildirdi.

Enfeksiyonların insanların evlerinin bahçelerinde beslediği tavuklardan yayıldığına inanılıyor.

Yapılan açıklamada, "Kuşları öpmeyin veya onlara sarılmayın. Ağzınızdan mikrop bulaşabilir ve hastalanabilirsiniz" denildi.

Uyarıda tavuk ve ördek gibi kümes hayvanları temiz görülseler de hastalık taşıyabilecekleri belirtildi.

Salmonellanın semptomları arasında ateş, ishali, karın ağrısı ve kusma bulunuyor. Çoğu insan hastalığı tedavi görmeden atlatabilse de bazı ağır vakalar ölüm ile sonuçlanabiliyor. ABD'de şubat ayından bu yana 34 kişinin salmonella nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ancak ölüm yaşanmadığı belirtildi.