ABD'de sahte "maske muafiyeti kartları" ortaya çıktı

ABD'de Adalet Bakanlığı'nın logosu kullanılarak sahte "maske muafiyeti" kartları satıldığı tespit edildi. Kartlarda ruhsal ve fiziksel sebepler nedeniyle maske takılamayacağı gerekçe gösterildiği ve internetten 500 tanesi 49.99 dolara satıldığı ortaya çıktı.

Independent'da yer alan habere göre, ABD'de federal yetkililer sahte "maske muafiyeti" kartlarını ortaya çıkarttı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle önlem olarak takılması gereken ve bazı eyaletlerde zorunlu olan maskelerle ilgili olarak çıkarılan sahte kartlarda kişinin maske takmaktan muaf olduğu belirtildi.

"Maske takmak benim için ruhsal ve fiziksel anlamda risk teşkil ediyor. Engelli ABD vatandaşları yasasına göre durumumu size açıklamam gerekmiyor" ifadeleri yer alan kartta "teşkil ediyor" kısmının da yanlış yazıldığı görüldü.

Bazılarında ABD Adalet Bakanlığı logosu da yer alan kartların arkasında şirket ve organizasyonların "Freedom to Breathe Agency"ye (Nefes Alma Özgürlüğü Ajansı) rapor edilebileceği bilgisi yazıldı.

Sahte muafiyet kartları internet üzerinden 500 tanesi 49.99 dolara satıldı.

Kuzey Carolina Orta Bölge Savcısı Matthew G. Martin, kartlara aldanılmaması uyarısında bulundu ve Nefes Alma Özgürlüğü Ajansı'nın hükûmete bağlı olmadığını söyledi.

Nefes Alma Özgürlüğü Ajansı kurucusu Lenka Koloma, hazırlanan kartları ilk olarak Facebook üzerinden tanıttı ve satışlar Facebook'a bağlı Shopify uygulaması üzerinden yapıldı. Shopify pazar günü öğleden sonra kartlar için satış seçeneğini kaldırdı.