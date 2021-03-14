ABD'de polisin yanlış ihbarla evini basarak uykusunda öldürdüğü Breonna Taylor'ın ölümünün birinci yılında yüzlerce kişi toplandı

ABD'de polisin evini basarak uykusunda öldürdüğü sağlık çalışanı Breonna Taylor'ın ölümünün birinci yılında yüzlerce kişi evinin olduğu Lousville'de toplandı.

The Guardian'da yer alan habere göre, 13 Mart 2020'de polisin bir uyuşturucu baskını sırasında yanlış ihbarla evinin kapısını kırdığı ve uykusunda öldürüdüğü siyah vatandaş Breonna Taylor'ın ölümünün üzerinden bir yıl geçti.

Breonna Taylor'ı anmak için yüzlerce kişi Kentucky eyaletinin Lousville kentinde toplandı. Toplanan kalabalık, Taylor'ı anan fotoğraflarla birlikte "Adalet yoksa barış yok" sloganı attı.

Acil tıp teknisyeni Breonna Taylor, 13 Mart 2020'de Louisville şehrinde polisin evine yaptığı baskında yatak odasında vurularak hayatını kaybetmişti. Louisville Metro Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, 13 Mart 2020'de 26 yaşındaki Taylor'ın dairesine yanlış ihbar üzerine giren ve siyahi kadının ölümüne sebep olan iki polis memurunun görevden el çektirildiği belirtildi.