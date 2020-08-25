ABD'de polisin sırtından 8 kez vurduğu Jacob Blake felçli kaldı

Amerikan medyasına konuşan Blake’in babası, oğlunun vücudunda sekiz kurşun yarası olduğunu ve belden aşağısının felçli kaldığını söylerken, pazar akşam saatlerinde oğlunun polis tarafından vurulduğunu öğrendiğini ve 18 dakika sonra olayın kayda alındığı sosyal medyada yer alan videoyu izlediğini belirtti.

Blake’in eşi Laquisha Booker ise polisin ateş açtığında üç çocuğunun da aracın arka koltuğunda olduğunu ve bu sırada çocukların çığlık attığını söyledi.

Ne olmuştu?

Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde pazar günü öğleden sonra meydana gelen olayda siyah vatandaş Jacob Blake ağır yaralanmıştı. Sosyal medyada yer alan bir videoda, polisin, arabasının kapısını açarak içeri girmeye çalışan Blake’i kıyafetinden çekerek engellemeye çalıştığı ve sonrasında ise arkasından defalarca ateş ettiği görülmüştü. Polisin açıklamasına göre, polis, “aile içi bir olay” gerekçesiyle gelen ihbar üzerine olay yerine gitmişti. Amerikan medyasına konuşan görgü tanıkları ise Blake’in tartışan iki kadını ayırmaya çalıştığını ve polislerin bu esnada geldiğini iddia etmişti.