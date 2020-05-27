ABD'de polisin öldürdüğü George Floyd'un ailesinden ilk açıklama

ABD’nin Minnepolis eyaletinde George Floyd isimli siyah vatandaşın polis tarafından nefessiz bırakılarak öldürülmesi sonrasında Floyd’un ailesi ilk kez konuştu.

ABD’nin Minnepolis eyaletinde George Floyd isimli siyah vatandaşın polis tarafından nefessiz bırakılarak öldürülmesi sonrasında Floyd’un ailesi ilk kez konuştu. George Floyd’un ölümünden sonra ilk kez konuşan ailesi, CNN'e verdiği mülakatta olaya karışan 4 polisin cinayetle yargılanması gerektiğini belirtti.

"Bu tutum tamamen ırkçılık, bize adalet yok"

Sputnik'in aktardığına göre aile, “Hayvanlardan daha kötü davrandılar.O, hayatı için yalvarırken yardım etmek için kimse hiçbir müdahalede bulunmadı. Ülkede adalet yok" dedi.

Floyd'un kuzeni Tera Brown polisler hakkında “Hizmet etmek ve korumak için orada olmaları gerekiyordu ve o hayatı için yalvarırken yardım etmek için hiçbiri bir şey yapmadı” dedi.

Brown polisin yaptığının cezasız kalmaması gerektiğini vurgulayarak, "Siyahlara yönelik bu tutum ırkçılıktır. Bize adalet yok" dedi.

Öte yandan Minneapolis polisi gözaltına alınan Floyd’un 'tıbbi problemden dolayı' öldüğünün açıklamasına da tepki gösteren Brown, "Kuzenim resmen boğularak öldürüldü. Polislerin açıklamasına inanmıyoruz. Her şey kamerada kayıt altında" diye konuştu.

4 polisin cinayetle yargılanması gerektiğini söyleyen Brown, "Polisler en ağır şekilde cezalandırılmalı. Hafif cezayı asla kabul edemeyiz. Herkes bu olaya öfkeli. Eğer ABD'de adalet varsa bu polisler en ağır cezayı alır. Dikkatle hukuk süreci takip edeceğiz" dedi.

Floyd, gözaltına alınması sırasında polislere defalarca nefes alamadığını söylemişti. Eylemciler protesto sırasında Floyd’un bu yakarışına gönderme yaparak 'Nefes Alamıyorum' sloganı attı. Protestoların bir çok eyalette gerçekleştiği belirtildi.

Ne olmuştu?

Bir iş yeri sahibinin 'sahtecilik' şikayeti üzerine eşkal benzerliği şüphesiyle gözaltına alınmak istenen Floyd'u polisin yere yatırarak diziyle dakikalarca boynuna bastırmıştı. Floyd, dakikalar boyunca defalarca "Lütfen, nefes alamıyorum, lütfen" şeklinde yalvarmıştı.

Bir süre sonra yerde hareketsiz kalan Floyd, daha sonra gelen acil sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak hastaneye kaldırılmış ancak kısa süre sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirilmişti. Olayın ardından polislerin işine son verilmişti.

Eric Garner olayını hatırlattı

Floyd'un ölümü, 2014 Temmuz’unda New York'un Staten Island bölgesinde yaşanan benzeri Eric Garner olayını hatırlatmıştı.

Sokakta kaçak sigara sattığı gerekçesiyle, New York polisi (NYPD) tarafından boğazı sıkılarak gözaltına alınmaya çalışılan Garner, defalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmış, fenalaşması üzerine ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetmişti.

Eric Garner'ın son sözü "Nefes alamıyorum" ifadesi, ülke genelinde siyahlara karşı polis şiddetine karşı başlayan protesto gösterilerinde en önemli sloganlardan biri haline gelmişti.