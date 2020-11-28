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Dünya

ABD’de Pfizer/BioNTech aşısının ilk parti dağıtımına başlandı

28 Kasım 2020 23:13

United Havayolları, ABD'li ilaç firması Pfizer ile BioNTech ortaklığında yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı geliştirilen aşısının ilk partilerini soğutulmuş özel çantalarda ABD içinde charter uçuşlarıyla dağıtımına başlandığı açıklandı.

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