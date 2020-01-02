ABD'de ön seçim sürecinin başlamasına bir ay kaldı: Kasım'da Donald Trump'ın Demokrat rakibi kim olacak?

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ABD'de Kasım ayındaki seçimlerde Donald Trump'ın rakibi olacak Demokratı belirleyecek ön seçim sürecinin başlamasına kısa süre kalana yapılan yeni bir anket eski başkan yardımcısı Joe Biden, Bağımsız Vermont Senatörü Bernie Sanders önündeki liderliğini korumayı başardı.

The Economist ve YouGov'un ortak anketine göre ankete katılanların yüzde 29'u bugün bir seçim yapılacak olsa Biden'a oy vereceklerini beyan etti. Sanders, yüzde 19 ile Biden'ın 10 puan gerisinde kaldı.

Ankete göre kampanya süresince aldığı desteği en çok artıran isimlerden olan Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren, Sanders'ın bir puan gerisinde kalarak yüzde 18 oy alıyor.

İlk üç ile geriye kalan adaylar arasında ise büyük bir uçurum bulunuyor. Ankete göre katılımcıların yüzde 8'i South Bend Belediye Başkanı Pete Buttigieg'i, yüzde 4'ü Senatör Amy Klobuchar'ı desteklediklerini söyledi. Yarışa son katılan aday olan medya patronu Michael Bloomberg ve Temsilciler Meclisi Başkanı Tulsi Gabbard da yüzde üçte kaldı.

Demokrat Parti'nin ön seçim süreci önümüzdeki ay Iowa'da yapılacak oylama ile başlayacak.