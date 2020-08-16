ABD’de maymunlar üzerinde test edilen KKKA aşısının insanlar üzerindeki testleri Sivas'ta yapılabilir

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, ABD’de maymunlar üzerinde test edilen, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne (KKKA) karşı geliştirilen aşının insan denemelerinin Sivas’ta yapılması için uğraştıklarını söyledi.

Yeniden Cumhuriyet Üniversitesi rektörlüğüne atanan Yıldız, makamında düzenlediği basın toplantısında, KKKA aşısıyla ilgili çalışmalar hakkında bilgi verdi. ABD’de üzerinde çalışılan aşının Sivas’ta denenmesi için uğraştıklarını söyledi. Yıldız şöyle konuştu:

"Aşı çalışmaları zaten başlamıştı. Amerika'da maymunlar üzerinde denemeler yapıldı. Eylül itibarıyla İsviçre'de insanlar üzerinde denemeler yapılacak, 20 gönüllü üzerinde. Biz bunun Sivas'ta olması için şu anda uğraşıyoruz. 11 farklı ülkeden 13 araştırma merkezinin katılımıyla bu aşılar yapıldı. Bizim de burada araştırma merkezimiz bu işe katıldı. 2017 yılında destek vermiştik ve şükürler olsun sonucunu alacağız."