ABD'de mahkemeden Biden'ın şirketler için aşı zorunluluğu planına engel

ABD’de temyiz mahkemesi, Biden yönetiminin iş yerleri için Covid aşısı zorunluluğu planlarını geçici olarak durdurdu.

BBC’de yer alan habere göre, Biden yönetiminin planları çerçevesinde 100’den fazla çalışanı olan şirketler, çalışanlarından Covid aşısı yaptırmalarını isteyecek, yaptırmazlarsa haftalık test vermeleri gerekecekti.

Plan üzerine Texas, Louisiana, Mississippi, Güney California ve Utah gibi beş Cumhuriyetçi eyalet ile birkaç şirket durumu yargıya taşıdı.

Mahkeme, ocak ayında yürürlüğe girmesi beklenen planla ilgili “anayasal sorunlar” olduğuna karar verdi.

Mahkeme, planı durdururken Biden yönetimine yanıt vermek için pazartesi gününe kadar süre verdi.

ABD’de çok sayıda şirket çalışanlarından aşı yaptırmalarını talep ediyor. Öte yandan plana karşı çıkanlar ABD Başkanı’nın bunu ülke geneli bir kural haline getirme yetkisi olmadığını belirtiyor.