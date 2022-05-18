ABD'de mahkeme, kadınların yönetim kurullarında yer almasını gerektiren yasayı anayasaya aykırı ilan etti

ABD'nin California eyaletinde bir mahkeme; şirketlerin yönetim kurullarında üç kadın bulundurmasını gerektiren eyalet yasasının, anayasaya aykırı olduğunu söyleyerek yasayı iptal etti. Yüksek Mahkeme Yargıcı Maureen Duffy-Lewis, 2018'de kabul edilen yasanın, eyalet anayasasının eşit koruma maddesini ihlal ettiğini savundu.

Yasa, merkezi California'da bulunan tüm şirketlerin, yönetim kurulunun büyüklüğüne bağlı olarak 2019'un sonuna kadar en fazla üç kadın yöneticiye sahip olmasını gerektiriyordu. Gerekli temsili yerine getiremeyen şirketler ise 3 yüz bin dolara kadar para cezasına çarptırıldı.

Söz konusu yasaya; cinsiyete dayalı bir kota zorunluluğu getiren bir yasayı uygulamak için vergi mükellefi fonlarının kullanılmasının Kaliforniya Anayasası'nın eşit koruma maddesini ihlal ettiğini savunan muhafazakar hukuk grubu Judicial Watch tarafından itiraz edildi. Judicial Watch Başkanı Tom Fitton, "Mahkeme, Kaliforniya'nın anayasaya aykırı cinsiyet kotası yetkisini aldı" dedi.

Karara itiraz edeceğini belirten Dışişleri Bakanı Shirley Weber, salı günü yaptığı açıklamada; mahkemenin kararının, "kadınlara karşı ayrımcılığın kritik ve önemli kanıtlarını" göz ardı ettiğini ve eyalet avukatlarını temyiz başvurusunda bulunmaya yönlendirdiğini söyledi.

Weber, "Mahkemenin, devletin sistematik cinsiyet ayrımcılığına izin veren ve kadınları cevletin en etkili yönetim kurullarından dışlayan aşılmaz bir duvar oluşturmasına izin veren politikalara geri dönmesine izin verme kararından dolayı hayal kırıklığı yaşıyorum" dedi.

Kararın hayal kırıklığı yarattığını ve alınan kararların gerçeklerle uyuşmadığını söyleyen Demokrat Senatör Toni Atkins, "Kurumsal şirketlerde daha fazla kadın çalışan; daha iyi kararların alınması ve rekabet sonucunda daha iyi performans gösterilmesi anlamına gelir. Cesaret kırıcı bu karara rağmen bu yasanın önemini koruduğuna inanıyoruz” dedi.