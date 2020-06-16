ABD'de LGBT hakları mücadelesi için sembol karar: İş yerlerinde, eşcinsel ve trans bireylere ayrımcılık yapmak yasaklandı

T24 Dış Haberler

ABD'de Yüksek Mahkeme, 1964 tarihli bir medeni haklar yasasının eşcinseller için de geçerli olduğuna karar verdi.

Kararın 6 oya karşı 3 oyla alınmasının ardından Yüksek Mahkeme Yargıçı Neil M. Gorsuch, "Bir kişiyi sadece eşcinsel veya transseksüel olduğu için kovan iş veren, anayasayı ihlal etmektedir" dedi.

Pazartesi günü alınan karara kadar ABD'de işverenler, çalışanları eşcinsel, transseksüel ve biseksüel olduğu için kovabiliyordu.

1964 Medeni Haklar Yasası'nın 5. Fıkrası'nın kapsamına LGBT'lerin de dahil edilmesine dört liberal yargıç destek verirken, beklenenin aksine iki muhafazakar yargıç da destek oyu kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump alınan karardan sonra muhabirlere Yüksek Mahkeme'nin çok güçlü bir karar verdiğini söyleyerek, "Onlar bir karar verdi ve biz bununla yaşayacağız" dedi. Evanjeliklerin yoğun desteğini alan Trump, Oval Ofis'teki günlerinde LGBT haklarını baltalayan bazı kararlar almıştı.

Dava, Georgia eyaletinde Gerald Bostock isimli bir vatandaşın LGBT'ler için düzenenlenen bir spor organizasyonuna yazılmasının ardından bölge çocuk esirgeme servislerindeki işinden kovulmasıyla Yüksek Mahkeme'nin gündemine geldi. Bostock, "Bizi bu tarihi noktaya getirmekte bir rol oynadığım için gurur duyuyorum" diye konuştu.

Karar, ülkenin birçok noktasında sokaklarda gökkuşağı bayraklarıyla kutlandı.