ABD'de kum fırtınası 20 araçlık zincirleme kazaya sebep oldu: 7 ölü

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ABD'nin Utah eyaletinde yaşanan kum fırtınası sırasında 20 otomobillik bir zincirleme kaza yaşandı. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti.

Eyalet içi 15 otoyolunun Kanosh kasabası yakınlarındaki bölümünde meydana gelen kazada yaralanan bazı kişilerin de hastaneye kaldırıldığı ve durumlarının kritik olduğu ifade edildi. Yaralıları hastaneye götürmek için ambulanslar ve helikopterler kullanıldı.

Otoyol devriyesi, meydana gelen kum fırtınasının şoförlerin görüşünü ciddi anlamda etkilediğini ifade etti.

Pazar günü meydana gelen kaza sonucunda otoyolun bir kısmı geçici olarak kapatıldı.