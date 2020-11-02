ABD'de kritik seçime bir gün kaldı: Adaylar hafta sonunu nasıl geçirdi; son anketlerde durum ne?

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ABD'de 3 Kasım seçimleri için kampanya sürecinin son gününe girilirken iki aday da hafta sonunu farklı eyaletlere seslenerek geçirdi.

Mevcut başkan ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump, pazar günü 5 farklı eyaleti ziyaret etti. Anketlere göre yarışın hâlâ yakın olduğu Iowa, Michigan, Kuzey Carolina, Georgia ve Florida'da halka seslendi.

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Trump, seçimin kilit eyaletlerinden biri olarak görülen Michigan'ı 2016'da olduğu gibi kazanacağını öngördü. "Motor Şehri" olarak bilinen Detroit'in yakınlarındaki Washington kasabasında konuşan Trump "ekonominin hiç görülmemiş bir hızda büyüdüğünü ifade ederken, "Otomobil sektörünü geri getirdik. Otomobil sektörünüz bitmişti. Elinizde hiçbir şey kalmayacaktı" dedi.

ABD lideri daha sonra Iowa'da seçmene ülkenin sınırlarını daha güvenli hale getireceğinin ve mahkemelere daha çok muhafazakar yargıç atayacağının sözünü verdi.

Mitinglerinde sık sık Covid-19 pandemisine de değinen Biden, halka "ölümcül bir Biden karantinası" ve "salgını bitirecek güvenli bir aşı arasında seçenekleri" olduğunu söyledi.

Dr. Fauci kovulacak mı?

Trump, Florida'da düzenlediği mitingde, kendisiyle yeni tip Koronavirüs (Covid-19) mücadelesi konusunda sık sık zıt düşen ABD'nin en yetkili enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Anthony Fauci'nin görevine son verebileceğine işaret etti.

Miting sırasında Covid-19 salgınının medyadaki yansımasını şikayet eden Trump'a destekçilerinden "Fauci'yi kov" tezahüratları geldi.

Trump'ın destekçilerine yanıtı "Kimseye söylemeyin ama seçimden sonra biraz bekleyeyim. Tavsiye için teşekkür ederim" oldu.

Fauci, dün The Washington Post'a yaptığı açıklamalarda Trump'ın pandemiye verdiği karşılığı sert bir şekilde eleştirmişti.

Biden'ın gözü Pennsylvania'da

Joe Biden, pazar gününü doğduğu eyalet olan Pennsylvania'da geçirdi. 2016'da eyaleti küçük bir farkla Trump kazanmıştı. Anketler şimdi de Biden'ın az bir farkla avantajlı olduğunu gösteriyor. Biden, hafta sonu bu farkı daha çok açmak için mesai harcadı.

Philadelphia'da siyah seçmene seslendiği bir miting düzenleyen Biden, seçilirse "sistematik ırkçılığa" karşı adımlar atacağına söz verdi. Eski başkan yardımcısı, resmi verilere göre Koronavirüs pandemisinden Afrikalı Amerikalıların daha çok etkilenmesine de değindi.

Biden, "(Trump'ın) Bunu idare etme şekli suç sayılabilecek seviyede. Siyahlarda toplu ölümlere sebep oldu ve buna gerek yoktu" değerlendirmesinde bulundu.

Biden, mitinglerinden birinde "Başkan'ın bu seçimi almasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Anketlerde durum ne?

Seçimlere çok kısa bir süre kala anketler artık anahtar eyaletlere odaklanmaya başladı. İşte seçimde öne çıkacağı düşünülen eyaletler için yapılan 1 Kasım tarihli anketler (Kaynak: 270toWin):

Michigan:

Florida:

Iowa:

Pennsylvania:





Texas:

Georgia:

Wisconsin:

(Not: Genel ortalamalar sadece 1 Kasım anketlerini değil, anket şirketlerinin yaptığı son anketleri içerir)

Ulusal anketlerde ise Joe Biden'ın belirgin üstünlüğü sürüyor. 270toWin'in son anketlerden alarak hazırladığı ortalamaya göre 538 Seçmenler Kurulu oyunun 290'ını Biden, 163'ünü ise Trump alacak. Biden, salıncak eyaletlerdeki mevcut üstünlüğünü koruyabilirse ABD'nin yeni başkanı olacak gibi duruyor.

Bir adayın başkan olabilmek için 270 Seçmenler Kurulu oyu alması gerekiyor.

Salıncak eyalet nedir?