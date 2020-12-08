ABD'de Koronavirüs vaka sayıları hızla artarken Beyaz Saray'daki tenis tesisi inşaatının bittiğini duyuran Melania Trump'a tepki yağdı

T24 Dış Haberler

ABD'de Koronavirüs vaka sayıları çok hızlı bir şekilde artmaya devam ederken First Lady Melania Trump'ın Beyaz Saray'ın bahçesine yapılan tenis tesisinin inşaatının bitirildiğini duyurması tepki çekti.

Melania Trump, Trump ailesinin Beyaz Saray'ı Biden'lara teslim etmesine haftalar kala yaptığı açıklamada, "İleride bu özel alanın başkanlık aileleri için bir keyif ve toplanma alanı olacağını umuyorum" ifadelerini kullandı.

First Lady, projede çalışan herkese ve "Beyaz Saray'ın destekçilerine" teşekkür etti.

Mother Jones’ Washington DC Büro Şefi David Corn, Trump'ın açıklamasını alıntılayarak sadece "282,345" ifadelerini içeren bir Twitter paylaşımında bulundu. Bu sayı, ABD'de dün akşama kadar Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden insan sayısına göndermede bulunuyordu.

Daily Beast editörlerinden Molly Jong-Fast, "Yoğun bakımdaki insanlar, Trump'ın tenis tesisinin tamamlandığını öğrenince çok sevinecek" yazdı.

Bazı Twitter kullanıcıları da alaycı bir şekilde, "Melania'nın ABD gündeminin nabzını yine başarılı bir şekilde tutmayı başardığını" ifade eden paylaşımlarda bulundu.

20 Ocak'ta yemin ederek Beyaz Saray'da yaşamaya başlayacak Joe Biden, Trump'ın başkanlık ofisi/konutunda yaptığı değişiklikleri geri çevirme hakkı bulunuyor.