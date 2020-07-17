ABD'de 'Koronavirüs uyarı' belgesi basına sızdı: Barları ve spor salonlarını kapatın

Beyaz Saray'ın Koronavirüs ile Mücadele Görev Gücü’nün bazı eyaletleri uyardığı bir belge basına sızdı.

Söz konusu belgeye göre, Beyaz Saray, 18 eyaletteki vaka artışlarını hesaba katarak buraları “kırmızı bölge” ilan etti.

Belgede kırmızı bölgedeki eyaletlere, normalleşme sürecini bırakarak, barları ve spor salonlarını yeniden kapatmaları ve 10’dan fazla kişinin bir araya gelmelerini yasaklamaları uyarısında bulunuldu.

Söz konusu eyaletler Alabama, Arkansas, Arizona, California, Florida, Georgia, Idaho, Iowa, Kansas, Louisiana, Mississippi, North Carolina, Nevada, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Texas ve Utah olarak sıralandı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Sözcüsü Devin O’Malley ise söz konusu belgenin varlığını doğrulayarak, bu belgenin Covid-19 ile Mücadele Gücü'nün haftalık olarak eyaletlere gönderdiği belgelerden biri olduğunu belirtti.

Öte yandan çeşitli konularda eş zamanlı istatistikler sağlayan Worldometers'ta paylaşılan küresel verilerde ABD, ölüm ve vaka sıralamasında birinci sırada yer alıyor. Ülkede, tespit edilmiş 3 milyon 730'u aşkın vaka varken, virüs kaynaklı ölüm sayısı ise 141 bini geçmiş durumda.