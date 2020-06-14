ABD'de Koronavirüs'ü yenen adama 1,1 milyon dolarlık fatura: Kalbim duracak gibi oldu

Yeni tip Koronavirüs'e yakalanan ve 62 gün boyunca hastanede kalmasının ardından sağlığına kavuşarak uluslararası kamuoyu tarafından “en uzun süre hastanede kalan ve Covid-19’u yenen insan” olmayı başaran 70 yaşındaki Michael Flor, beklemediği bir fatura ile karşı karşıya kaldı.

Yerel basına konuşan Flor, 1 milyon 122 bin 501 bin dolarlık faturayı gördüğünde “Evde dinlenme sürecindeyim fakat kaldığım hastanenin faturasını görünce kalbim duracak gibi oldu” dedi.

181 sayfalık faturada doktorların Flor’u sağlığına kavuşturmak için neler yaptığı da sıralandı.

Sigortasını olduğu için bu parayı ödemeyeceğini söyleyen, Flor’un Issaquah’taki Swedish Medical Center’da 62 gün boyunca kaldığı belirtilirken, hastanede geçirdiği sürenin büyük bir bölümünde bilincinin kapalı olduğu da aktarıldı. Seattle basını, Flor’un kendine geldiği günlerde eşi Elisa Del Rosario’ya, “Beni buradan çıkarmalısın, bunu karşılayamayız” dediğini de belirtti.

Faturanın detaylarında yoğun bakımda kalmanın günlük bedeli 9.736 dolar olarak açıklanırken, Flor’un 42 gün kaldığı ve bu sebeple sadece bu giderinin 408 bin dolar olduğu açıklandı.

Mekanik oksijen cihazına 29 gün bağlı kalan Flor’un bu sebeple günlük 2.835 dolardan toplamda 82.215 dolar ödemesi istendi.

İki gün boyunca kalbi duran, ciğerleri ve böbrekleri iflas eden Flor, ölümle adeta pençeleşmişti. Taburcu olması hastanede büyük gösterilerle kutlanan Flor, “Hayatta kaldığım için suçluluk duyuyorum. Neden ben kurtuldum, neden ben bunları hak ediyorum” diye düşünüyorum” yorumunu yaptı.