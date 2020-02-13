ABD'de Koronavirüs testi pozitif hastayı yanlışlıkla izolasyondan çıkardılar

ABD'nin San Diego eyaletinde bir hasta geçen hafta yeni tip Koronavirüs (Covid 19) testi pozitif çıkan bir hastanın yanlışlıkla karantinadan çıkarıldı. California eyaletinde karantinada kalanlar olayın ardından hastanelerde daha sıkı muayene yapılması, daha çok test yapılması ve gerekli önlemlerin eksiksiz alınması için dilekçe hazırladı.

San Diego'da Koronavirüs nedeniyle izole tutulan hastalardan biri yanlışlıkla odadan çıkarılıp genel karantina bölümüne götürüldü. Hastanede karantina altında tutulan diğer hastalar ihmalin ardından bir dilekçe hazırlayarak bulundukları sağlık merkezindekilere ve kendilerine daha çok test uygulanmasını talep etti.

Çin'den ABD'ye gelen yüzlerce kişi Texas, California ve Nebraska eyaletlerinde en az iki hafta süreyle karantina altında tutuluyor.

ABD'de askeri hastanelerde karantina altında tutulan vatandaşlar günde 3 öğün yemek, 2 ateş kontrolü geçiriyor. Koronavirüs endişesiyle karantina altında tutulanlar her gün belli saatler arasında bir araya gelme hakları oluyor.

İzolasyondaki Koronavirüs'lü hastanın genel karantinaya alınmasına tepki gösteren vatandaşlar dilekçe hazırlayarak sağlık merkezinde bulunan herkesin tek tek test edilmesini, merkez içi toplantıların yapılmaması, sürekli maske takılması ve odaların daha sık temizlenmesini talep etti.