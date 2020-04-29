ABD'de Koronavirüs'ten korunmak için dezenfektan içen iki kişi hastaneye kaldırıldı

ABD'nin Georgia eyaletinde, yeni tip Koronavirüs'ten (Covid-19) koruyacağına inandıkları için dezenfektan içen iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Independent'ın aktardığına göre, Georgia'da dezenfektan içen iki kişinin psikolojik rahatsızlıkları olduğu belirtildi. Georgia Zehir Kontrol Merkezi Başkanı Gaylord Lopez, dezenfektan içenlerden birinin 50'li yaşlarında olduğunu ve yaklaşık 500 mililitre içtiğini söyledi. Lopez, adamın tedavi edildikten sonra psikiyatri bölümüne sevk edildiğini söyledi.

Birinci vakadan bir gün sonra ise Koronavirüs'ü önleyeceğini düşünerek temizlik ürünü, ağız gargarası, bira ve ağrı kesici karıştırıp içen bir adam hastaneye başvurdu. İkinci hasta da tedavi edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın daha sonra "ironi yapmıştım" sözleriyle savunduğu "Koronavirüs'ü önlemek için vücuda dezenfektan enjekte edebilir miyiz?" sorusunun ardından ABD'nin pek çok yerinde sağlık yetkililerine bu konuda sorular yöneltilmişti.

Ülkede temizlik ürünü üreticileri ve doktorlar ısrarla dezenfektanın enjekte edilmesi, içilmesi gibi yöntemlerin kesinlikle zararlı olduğunu açıklamıştı.