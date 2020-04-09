ABD'de Koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerine karşı 2,3 trilyon dolarlık destek paketi

Fed, 10 bin çalışana kadar olan şirketlerle birlikte 4 yıl vadeli kredi için çalışacağını, eyaletlerden doğrudan tahvil alacağını ve reel ekonomiden 600 milyar dolara kadar kredi alımı yapacağını duyurdu.

Fed, reel ekonomiden kredi alımı için ABD Hazinesi'nin kendisine tahsis ettiği 75 milyar dolar sermaye desteğini kullanacak.

Fed Başkanı Jerome Powell bugün yaptığı açıklamada, "Bizim ülkemizin en büyük önceliki kamu sağlığı krizinin üstesinden gelmek, hastalara bakım sağlamak ve virüsün daha fazla yayılmasını engellemek olmalı. Fed'in rolü ekonomik aktivitenin sınırlandığı bu dönemde mümkün olduğu kadar rahatlama ve istikrar sağlamak ve bizim bugün attığımız adımlar er ya da geç yaşanacak toparlanmanın mümkün olduğu kadar güçlü olmasının sağlanmasına yardım edecek" diye konuştu