ABD'de Koronavirüs kaynaklı ölümler Vietnam savaşındaki can kayıplarını geçti

Johns Hopkins Üniversitesi tarafından derlenen verilere göre, Covid-19 pandemisinin merkez üssü konumundaki ABD'de yaşanan can kayıpları Vietnam savaşındaki ölümleri geçti. ABD'de Koronavirüs vaka sayısı da 1 milyonu aştı.

Verilere göre ABD'de son 24 saat içindeki kayıplarla birlikte toplam ölü sayısı 58 bin 365'e ulaştı.

ABD'nin ulusal arşivlerine göre, Vietnam'a yönelik işgalde toplamda 58 bin 820 Amerikalı ölmüştü. Hanoi makamlarının açıkladığı resmi rakamlara göre de Kuzey Vietnamlı düzenli ordu askerleri ve Viet Kong gerillalarından savaş süresince yaklaşık 1.2 milyon can kaybı yaşanmıştı.

Yetkililer, savaş nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2 ila 3 milyon arasında değiştiğini açıklamıştı.

Vietnam'da 270 Covid-19 vakası tespit edildi ve şimdiye dek virüs kaynaklı herhangi bir ölüm meydana gelmedi.