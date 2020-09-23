ABD'de Koronavirüs kaynaklı ölümler 200 bini geçti; Trump, 'Utanç' dedi

ABD'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ölümleri 200 bine ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki Koronavirüs ölümlerine ilişkin soruyu "Utanç" diyerek yanıtladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Pittsburgh'daki kampanya etkinliğine giderken muhabirlerin sorularını yanıtlayan Donald Trump, ABD'deki ölümlerle ilgili "Doğu şeyleri yapmasaydık, ölümlerin sayısı 2.5 milyon olurdu" dedi.

Salgınla ilgili geçen yıl virüsün ortaya çıktığı Çin'i suçlayan Trump, Çin'in salgını sınırda durdurmuş olması gerektiğini söyledi ve şöyle devam etti: "Bunlara Çin neden oldu. Ve şunu hatırlayın: Çin ana karasında toplam Koronavirüs vaka sayısı 85 bin 307 ve ölü sayısı değişmiyor; 4 bin 634"

ABD'de dünyadaki 31 milyondan fazla Koronavirüs vakasının 6 milyon 900 bini bulunuyor. Ülkedeki Koronavirüs kaynaklı ölümler dün 200 bini geçti.