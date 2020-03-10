ABD'de Koronavirüs karantinasındaki cruise gemisine 'tedbirsizlik' nedeniyle 1 milyon dolarlık tazminat davası açıldı

ABD'de yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) görüldüğü ortaya çıktıktan sonra karantina altına alınan Grand Princess isimli cruise gemisinde bulunan bir çift, yolcuların "doğru düzgün taramadan geçirilmeyerek güvenliğin tehlikeye atıldığı" gerekçesiyle şirkete 1 milyon dolardan fazla tazminat davası açtı.

ABD'de California açıklarında yeni tip Koronavirüs vakaları nedeniyle 5 gün bekletilen Grand Princess yolcu gemisi, Oakland kentinde limana yanaştı. 3 bin 500 kişilik gemideki bir çift, yolcuların ''doğru düzgün taramadan geçirilmeyerek güvenliğin tehlikeye atıldığı'' gerekçesiyle şirkete 1 milyon dolardan fazla tazminat davası açtı.

Gemide bulunan Floridalı bir çift, ''kar amacı güden şirketin yolcuların güvenliğini tehlikeye attığını'' iddia etti ve Koronavirüs'e yakalanma korkusuyla gemide bekledikleri sürede ''travma yaşadıkları'' gerekçesiyle Los Angeles'ta şirket aleyhine 1,38 milyon dolar tazminat davası açtı.

Gemi, dün Oakland Limanı'na demirlemiş, tahliye edilen yolcular arasında ABD vatandaşı olanlar, 14 günlük karantina için California, Texas ve Georgia eyaletlerindeki karantina için kullanılan askeri üslere, yabancı ülke vatandaşları ise kendi ülkelerine gönderileceği açıklanmıştı.

ABD'de genelinde Kovid-19'un görüldüğü 34 eyalette vaka sayısı 700 geçti.