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Dünya

ABD'de kontrollü patlama kontrolden çıktı: 17 yaralı

01 Temmuz 2021 21:10

ABD'nin Los Angeles kentinde, yasa dışı hava fişek depolanan bir eve yapılan baskın sırasında patlama meydana geldi. Korkunç patlamada 3'ü ağır 17 kişi yaralandı.

havai fişekLos AngelesABD
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