ABD'de konser bileti aşı yaptırana 18, yaptırmayana bin dolar

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ABD'nin Florida eyaletinde bir konser organizatörü daha fazla insanı Koronavirüs aşısı olmaya teşvik etmek için yaratıcı bir yol buldu.

Punk rock grupları Teenage Bottlerocket, MakeWar ve Rutterkin'in 26 Haziran'da sahne alacağı konserin bilet fiyatı Koronavirüs aşısı yaptıranlar için 18 dolar, yaptırmayanlar için de 999 dolar 99 cent olarak belirlendi.

Leadfoot Promotions'tan Paul Williams, ABC News'a yaptığı açıklamada fikrin aklına eyaletinde aşı randevuları tüm yaş gruplarına açıldıktan sonra geldiğini ifade etti. Williams aynı zamanda konserin tüm katılımcılar için olabildiğince güvenli olmasını istediğini belirtti.

Williams henüz bin dolarlık biletlerden hiçbirinin satılmadığını ifade etti.

Teenage Bottlerocket'in solisti Ray Carlisle, "Biz hepimiz aşılıyız. Sizi de kalabalıkta görebilmek için hepinizi aşı yaptırmaya teşvik etmek istiyoruz" dedi.