ABD'de Kongre'yi milis bir gurubun basabileceğine dair istihbarat alındı; Temsilciler Meclisi oturumu iptal edildi

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ABD'nin yasama organı Kongre'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi, Kapitol Polisi tarafından milis bir grubun Kongre'yi basmaya yönelik planları olabileceği konusunda bilgilendirildikten sonra perşembe günkü oturumlarını iptal etti.

Reuters'ın aktardığına göre Temsilciler Meclisi'nde polis reform tasarısı tartışılacak ve daha sonra oylanacaktı.

Kapitol Polisi tarafından yapılan açıklamada, "Elde ettiğimiz istihbarata göre ismi belirlenemeyen bir milis grup 4 Mart Perşembe günü potansiyel olarak Kapitol'e girmeyi planlıyor" denildi.

Senato ise planlandığı üzere perşembe günü Başkan Joe Biden'ın 1.9 trilyonluk yardım paketini görüşecek. Trump'ın 3 Kasım seçimlerinde Biden'ı yendiğini iddia eden bazı aşırı sağcı komplo teoricileri Trump'ın 4 Mart'ta, yani perşembe günü tekrar yemin ederek göreve başlayacağını iddia ediyor.

ABD'de 1933 yılına kadar başkanlar 4 Mart'ta yemin ederek göreve başlıyordu. Bu tarih daha sonra 20 Ocak olarak değiştirildi.

Washington'da aşırı sağcı Trump destekçileri 6 Ocak'ta Kongre'yi basmıştı. Olaylarda toplam 5 kişi hayatını kaybetti ve ilerleyen süreçte 300'den fazla insan gözaltına alındı.