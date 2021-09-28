ABD'de Kongre, hükümetin kapanmaması için zamanla yarışıyor; Senato'daki Cumhuriyetçiler borç limiti teklifini bloke etti

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ABD Senatosu’ndaki Cumhuriyetçiler, borç tavanını Aralık 2022’ye kadar askıya alacak ve kamu harcamalarının 30 Eylül’den sonra da devam etmesini sağlayacak düzenlemeyi bloke etti.

The Guardian’da yer alan habere göre, ABD, perşembe günü hükûmetin kapanmaması için zamanla yarışıyor. Federal borç limitinin askıya alınmasına yönelik önerge, 50 oyla reddedilirken, önergenin geçmesi için gereken 60 oya ulaşılamadı. Senato’nun Demokrat Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, bir kere daha oylama yapılabilmesi için “hayır” oyu verdi.

Senato’daki Demokratlar, hükümetin perşembe gününden sonra da çalışmaya devam etmesi için başka bir yol bulmaya çalışıyor.

ABD’de Kongre üyeleri, geri ödememe riskine karşı borç limitini yükseltmek için yöntemler arıyor. Bağımsız analistler, ABD Hazinesi’nin 15 Ekim ile 4 Kasım arasında borç verme otoritesini tamamen doldurabileceğine karşı uyarıyor.

Borçların geri ödenmemesinin ekonomiye darbe vuracağını söyleyen Schumer, Demokratların hükümetin kapanmasını ve geri ödememe riskini önlemek için adımlar atacağını söyledi ancak adımları detaylandırmadı. Schumer, Cumhuriyetçilerin, borç limitini kaldırma adımına karşı duruşunu “Ülkemiz iki Cumhuriyetçi yapımı felaketin karşısında duruyor. Cumhuriyetçiler tarihte ilk kez ülkeyi temerrüde düşürecek. Bu Senato’da gördüğüm en düşüncesiz, en sorumsuz oylamalardan biriydi” dedi.

Hükümetin kapanması ve borçların geri ödenmemesi riskleri, hem Temsilciler Meclisi hem de Demokratlar’da çoğunlukta olan Demokratlar için tehlike oluşturuyor. Demokratlar, gelecek yıl gerçekleşecek ara seçimlerde Kongre’de kayıp yaşama riski taşıyor.

Hükümetin kapanması ne anlama geliyor?

ABD'deki düzenlemeye göre, Kongre kalıcı bütçe onaylanana kadar geçici ek bütçelerle arayı kapatamazsa "hükümet kapanır" ve acil ve temel hizmetler dışında tüm kamu faaliyetleri durur.

ABD'de hükümetin kapanması, acil ve zorunlu olmayan devlet çalışanlarının zorunlu izne çıkarılması, birçok devlet dairesinin hizmet vermemesi anlamına geliyor.