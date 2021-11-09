ABD'de Kongre baskınını soruşturan komite, Trump'a yakın 6 ismi ifadeye çağırdı

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ABD Temsilciler Meclisi'nde 6 Ocak Kongre saldırısına yönelik soruşturmayı yöneten komite, eski başkan Donald Trump'la yakın olduğu bilinen altı kişiyi ifadeye çağırdı.

6 kişiden belirli dökümanları da komiteye teslim etmelerinin istendiği belirtildi. Yeni yapılacak incelemelerde komite, Beyaz Saray ile Trump kampanyası arasında Joe Biden'ın resmen başkan olmasını durdurmak için koordineli strateji var mıydı sorusuna yanıt arayacak.

Hakkında zorunlu ifade kararı çıkarılan isimler arasında Trump'ın hukuki danışmanı John Eastmann, kampanya menajeri Bill Stepien, danışmanı Jason Miller, eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn ve eski NY polis komiseri Bernark Kerik bulunuyor.

Komite başkanı Bennie Thompson, Trump yetkililerinden, seçimin geri çevrilmesi için yapılan girişimler hakkında her detayı almayı umduklarını söyledi. Thompson, bu kişilerin 6 Ocak gecesi Beyaz Saray ve Kongre'de de kimlerle konuştuklarını anlatacağını umduğunu ifade etti.

Neler olmuştu?

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve Trump destekçileri, 6 Ocak günü, 3 Kasım 2020 seçimlerinin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

Baskında biri polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Donald Trump ise şubatta Senatodaki oylamada aklanmıştı.

Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.