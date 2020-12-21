ABD'de Kongre, 900 milyar dolarlık teşvik paketi konusunda anlaşmaya vardı

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Uzun süren tartışmaları ardından ABD'nin yasama organı Kongre'de taraflar 900 milyar dolarlık teşvik paketi konusunda anlaşmaya vardı.

Bu para, pandeminin yıkıcı ekonomik etkilerini hisseden ABD vatandaşları ve işletmelere hızlıca gönderilecek. Anlaşılan paketteki paranın bir bülümü ABD'de aşı dağıtımı için kullanılacak.

Paket ile birlikte federal hükûmet Nisan ayından bu yana ilk kez ekonomiye dolar sokmuş olacak. Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasındaki anlaşmazlık sonucunda konuşmalar kitlenmiş ve aylarca bir sonuca ulaşılamamıştı. Yeni paket, Mart'taki 2.2 trilyon dollarlık paketin neredeyse yarısı değerinde.

Senato'nun Çoğunluk Lideri Cumhuriyeti Mitch McConnell pazar akşamı kararı duyururken, "Sonunda halkımızın uzun süredir duymayı beklediği şeyi duyurabiliriz. Daha fazla yardım yolda" dedi.

Senato Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer ise paketin yetersiz olduğunu söylese de kararın yeni Başkan olacak Biden'a zor durumdaki ekonomiyi toparlaması için destek vereceğini belirtti.

Paket kapsamında milyonlarca ABD'liye 600 dolara kadar yardımda bulunulacak. Eğer bir vatandaş 2019'da 75 bin dolardan fazla kazandıysa bu rakam aşağı inecek. 2019'da 99 bin dolardan fazla kazananlar ise hiç yardım alamayacak. Çocuklu ailelere ayrıca çocukları kadar 600 dolarlık teşvik çeki sağlanıyor. Yani 4 kişilik bir aile 2 bin 400 dolar değerinde yardım alabilir.