ABD'de komisyon başkan adayları arasındaki ikinci canlı yayın tartışmasının internet üzerinden gerçekleştirilmesine karar verdi

T24 Dış Haberler

ABD'de canlı yayın tartışmalarını düzenleyen komisyon, ABD Başkanı Donald Trump'ın Koronavirüs'e yakalanmasının ardından gelecek hafta yapılacak ikinci canlı yayın tartışmasının internet üzerinden gerçekleştirileceğini duyurdu.

Cumhuriyetçilerin adayı olan Trump, bu formatı kabul etmeyeceğini söyledi.

Komisyon, tartışmanın formatının değiştirmeyeceğini duyurdu. Seyirciler ve moderatör tartışmanın orijinal olarak yapılmasının planlandığı Miami'deki salonda bulunacak. Adaylar ise uzaktan internet aracılığıyla bağlanacak.

Trump, daha önce 15 Ekim'deki canlı yayın tartışmasına katılacağına söz vermiş ancak uzmanlar ABD liderinin bu tarihte bulaş riski oluşturmaya devam edebileceğini söylemişti.

Trump kararın açıklanmasından kısa süre sonra Fox News'a bağlanarak bunun kabul edilemez olduğunu ve internet üzerinden düzenlenecek bir tartışmaya katılmayacağını ifade etti.