ABD'de karantina önlemlerine karşı silahlı protesto

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ABD'de en fazla yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakasının görüldüğü 3'üncü eyalet olan Michigan'da izolasyon önlemlerinin işlerine etkisine tepki veren bir grup eylem yaptı. Arabalarla yolların kapatılması olarak planlanan eylem kısa süre içinde silahlı bir grubun, sosyal mesafe önlemleri almadan eyalet meclisi binası önünde toplanmasına dönüştü.

28 binden fazla Koronavirüs vakasının görüldüğü Michigan'da Vali Gretchen Whitmer, "Evde kal-güvende kal" çerçevesinde alınan önlemleri 30 Nisan'a kadar uzattı. İşletmelerin, iş yerlerinin kapandığı eyalette vatandaşların acil durumlar dışında birbirinin evine gitmesi de yasaklandı.

Alınan izolasyon tedbirlerinin ekonomik etkilerini görmeye başlayan vatandaşlar tedbirlerin hafifletilmesi için ilk olarak sosyal medya üzerinden çağrı yaptı. Daha sonra Facebook'ta toplanan bir grup, önlemlerin yalnızca risk grubunda olanlara uygulanması için araçlarıyla eyalet binasına giden yolları kapatacakları bir protesto eylemi planladı.

Öte yandan bütün protestocular arabalarında kalmadı. Bir grup ellerinde silahlar ve pankartlarla eyalet meclisi binasını önüne çıktı. Eylemciler arasında sosyal mesafe olmaması ve maske gibi önlemleri olmaması dikkat çekti.