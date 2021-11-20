ABD'de juri, ırkçılık karşıtı protestolarda iki kişiyi öldüren Rittenhouse'ı akladı!

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ABD gündeminin en çok konuşulan konularından biri haline gelen davada juri, geçen sene Wiscconsin'de meydana gelen ırkçılık karşıtı protestolarda iki kişiyi vurarak öldüren ve üçüncü bir kişiyi yaralayan Kyle Rittenhouse'ı suçsuz buldu.

Rittenhouse, 2020'nin Ağustos ayında bir beyaz polis memurunun, siyah Jacob Blake'i sırtından vurmasının ardından Kenosha'da başlayan protestolarda kendilerini 'milis' olarak tanımlayan bir grupla sokağa çıkmıştı. Rittenhouse, bir saldırı silahı ile protestolara katılan 36 yaşındaki Joseph Rosenbaum ve 26 yaşındaki Anthony Huber'i öldürdü; 27 yaşındaki Gaige Grosskreutz'u da yaraladı.

Beyazlara ve azınlıklara yargı sisteminin eşit davranmadığı tartışmalarını daha da ateşlendiren davada juri, Rittenhouse'ı kendisine yöneltilen tüm suçlamalardan akladı. Rittenhouse, insanları 'kendini savunmak için öldürdüğünü' iddia ediyordu.

Karar açıklandıktan sonra şimdi 18 yaşında olan Rittenhouse ağlamaya başladı ve yere düştü.

ABD Başkanı Joe Biden, "Kenosha'da alınan karar ben dahil birçok Amerikalıyı kızdırdı ve endişelendirdi. Ancak jurinin kararını verdiğini kabullenmeliyiz" dedi.

ABD'nin yasama organı Kongre'nin siyah üyelerinin çoğunun oluşturduğu bir grup, "Yargı sistemimizin hukuku kendi eline alamaya çalışan silahlı bir kişinin serbest kalmasına izin vermesi vicdansızca" açıklamasında bulundu.