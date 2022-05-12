ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 7 Mayıs ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 1000 kişi artarak 203 bine yükseldi.

Piyasa beklentilerinin aksine yükseliş gösteren işsizlik maaşı başvurularının bu dönemde 195 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 200 binden 202 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 4 bin 250 artarak 192 bin 750 oldu.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 44 bin kişi azalarak 1 milyon 343 bin seviyesine geriledi.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularının şubat ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını, ancak bu dönemde yaşanan artışa rağmen tarihi düşük seviyedeki verinin iş gücü piyasasının sıkılığının işaretçisi olduğunu belirtti. (AA)