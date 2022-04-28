ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 5 bin kişi azaldı

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 23 Nisan ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 5 bin kişi azalarak 180 bine indi.

Söz konusu veri, bu dönemde piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izledi.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 184 binden 185 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 2 bin 250 artarak 179 bin 750 oldu.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 16 Nisan ile biten haftada 1.000 kişi azalarak 1 milyon 408 bin seviyesine geriledi.