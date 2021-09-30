ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 11 bin arttı

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 25 Eylül ile biten haftada 11 bin artışla, 362 bine çıktı. Böylece işsizlik maaşı başvuruları 3 hafta art arda artmış oldu.

Son 3 haftadır artış gösteren işsizlik maaşı başvurularının 335 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 351 bin olarak kaydedilmişti.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 4 bin 250 artarak 340 bin oldu.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 18 Eylül ile biten haftada bir önceki haftaya göre 18 bin azalışla 2 milyon 802 bin olarak kaydedildi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, salgının iş gücü piyasasını etkilemesiyle geçen yılın mart ayı sonunda 6 milyon seviyelerine yükselerek zirve yapmıştı. İşsizlik maaşı başvuruları, Covid-19 salgınından önce 200 bin seviyelerinde seyrediyordu.

Analistler, Covid-19 salgınında Delta varyantıyla artan vakaların iş gücü piyasasını etkileyebileceğini gösterdiğini belirtti.(AA)