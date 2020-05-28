ABD'de işsizlerin sayısı 40 milyonu aştı; çalışma yaşındaki her dört kişiden biri işsiz!

ABD Çalışma Bakanlığı, geçen hafta 2,1 milyon vatandaşın daha işsizlik ödeneği için başvurduğunu duyurdu.

ABD'de yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) ekonomiye etkileri sürüyor. Koronavirüs kaynaklı işsizliğin tavan yaptığı ABD'de bu Çalışma Bakanlığı verilerine göre geçen hafta 2,1 milyon kişi daha işsizlik ödeneğine başvurdu.

Mart ayı ortasından bu yana işlerini kaybeden Amerikalıların sayısı 40 milyonu geçti. Bu, ABD'deki işgücünün dörtte birine denk geliyor.

Büyük Buhran'dan bu yana en yüksek oran

Geçen ay ABD'de işsizlik oranı yüzde 15'e yaklaşmıştı. Bu da Büyük Buhran'dan bu yana kaydedilen en yüksek oran.

Koronavirüs salgını öncesi ülkede haftada en fazla yaklaşık 700 bin kişi işsizlik maaşı başvurusunda bulunmuştu.

ABD'de neredeyse 1 milyon 750 bin Koronavirüs vakası görülürken, can kaybı 100 bini aştı.