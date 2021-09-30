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Dünya

ABD'de iniş yapan uçağın kanadına çıkan yolcu gözaltına alındı

30 Eylül 2021 19:30

ABD’de, uçak indikten sonra terminale yaklaşırken acil çıkış kapısından kanadına çıkan bir yolcu gözaltına alındı.

Yerel 10 Televizyon kanalına göre, Kolombiya'dan Florida'nın Miami şehrine inen Amerikan Havayollarına ait uçak perona yaklaşırken, bir yolcu acil çıkış kapısını açarak uçağın kanadına çıktı.

Adının Christian Segura olduğu öğrenilen 33 yaşındaki Amerikan vatandaşı yolcu, uçak perona yanaştıktan sonra polis tarafından gözaltına alındı.

Segura'nın polise kendisini iyi hissetmediğini söylediği, yapılan ilk muayenesinde yüksek tansiyon tespit edildiği bildirildi.

Amerikan Havayolları şirketi de konu ile ilgili yazılı açıklama yaparak, olay hakkında bilgileri olduğunu, olayın diğer yolcular arasında her hangi bir endişeye veya uçağın gecikmesine neden olmadığını kaydetti. (AA)

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