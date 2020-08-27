ABD'de iki protestocunun vurulmasıyla ilgili olarak 17 yaşındaki Kyle Rittenhouse tutuklandı

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ABD'nin Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde Jacob Blake'in polis tarafından vurulmasının ardından başlayan eylemlerde iki kişinin öldürülmesiyle ilgili olarak 17 yaşındaki Kyle Rittenhouse gözaltına alındı.

Wisconsin'in komşu eyaleti Illinois'da gözaltına alınan Rittenhouse'a birinci dereceden cinayet suçlamaları yöneltiliyor. Kenosha Polis Şefi Daniel Miskinis, gözaltına alınan Rittenhouse'ı Wisconsin'e geri getirmeye çalıştıklarını belirtti.

Salı akşamı eylemler sürerken genç bir beyaz erkeğin protestoculara ateş açtığı görüntülenmişti. Kayıtta yarı otomatik kullanan çocuğun bir noktada, "Şu anda birini öldürdüm" dediği duyuluyor. Görüntülerdeki kişinin Rittenhouse olduğuna inanılıyor. Saldırgan bir kişiyi kafasından, diğer kurbanını da göğsünden vururken üçüncü bir kişiyi de yaraladı.

Kenosha'da Jacob Blake isimli bir siyah vatandaşın yakın mesafeden sırtından 7 defa vurulmasının ardından eyalette protestolar başlamıştı.