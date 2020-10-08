Regeneron'un geliştirdiği tedavi, bağışıklık sisteminin virüse tepkisini güçlendirdiğine inanılan iki güçlü antikorun karışımı. İlacın ilk denemelerinin umut vadettiği belirtiliyordu.

Şirket, ilacın özellikle kendi antikorlarını üretemeyenlerdeki virüs seviyelerini düşürdüğünü iddia etmiş ancak bu iddiayı destekleyecek verileri henüz yayımlamamıştı. İlacın klinik deneyleri de sürüyor.

Regeneron, deneysel tedavisi için federal hükümetten 500 milyon dolardan fazla destek almıştı.