ABD'de hastanenin CEO'su, ruhsatı olmadan ameliyata girdikten sonra istifa etti

T24 Dış Haberler

ABD'nin Tennessee eyaletinde bulunan Bristol Bölgesel Medikal Merkezi'nin CEO'sunun tıbbi ruhsatı olmadan ameliyata girdiği için istifa ettiği ortaya çıktı.

7 yıldır hastanenin CEO'su olan Greg Neal, geçen perşembe günü hiçbir açıklama yapmadan istifa etmişti. Yerel basın, Neal'ın ameliyat yapmaya yetkisi olmamasına rağmen bir hastaya ilk ensizyonu yaptığını ortaya çıkardı.

Habere göre Neal'ın gözlem odasından bir ameliyatı izlerken içerideki cerrah kendini içeriye davet edip hastaya ilk kesiği atmasını teklif etti. Neal da bu teklifi kabul etti.

Neal, yaptığından pişmanlık duyduğunu ifade etti.

Birçok vatandaş, hastanenin CEO'sunun neden tıbbi ruhsatı olmadığını sorguladı.