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Dünya

ABD'de hastanede Covid-19 tedavisi görenler askere alınmayacak

Tanı konan ancak hastanede tedavi edilmeyenlerin başvuruları kabul edilecek

07 Mayıs 2020 22:48

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hastanelerde tedavi edilen kişilerin askere alma sürecinde elenmesi kararı aldı.

Amerikan basınına sızan genelge taslağında, Covid-19 testi pozitif çıkanların kalıcı bir şekilde askere alınmayacağı ifade ediliyordu. Ancak Pentagon, yeni bir açıklama ile sızdırılan metnin gerçek olduğunu fakat güncellendiğini bildirdi.

Açıklamada, Covid-19 tanısı konulmuş ancak hastanede tedavi görmesine gerek kalmamış kişilerin 28 günlük izolasyon sürecinden sonra askerlik başvurularının "yeterli" kabul edileceği belirtildi.

Hastanede tedavi gören kişilerin ise "Covid-19 hastalığının kalıcı etkilerinin henüz bilinmemesinden dolayı" askere alma sürecinden kalıcı olarak eleneceği kaydedildi.

Açıklamada, bu durumdaki kişilere de Kuvvet Komutanlıklarının bazı ek değerlendirme ve tetkiklerle muafiyet sağlayabileceği ifade edildi.

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