ABD'de hamileyken Koronavirüs aşısı olan kadının bebeğinde antikor tespit edildi

ABD'nin Florida eyaletinde bir hamile kadın ilk doz Koronavirüs aşısını olduktan sonra doğum yaptı. Bebek, vücudunda Koronavirüs'e karşı antikorlarla dünyaya geldiğini söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Florida'daki hastanede çalışan doktorlar Paul Gilbert ve Chad Rudnick, Moderna'nın Koronavirüs aşısını olan hamile kadının sağlık çalışanı olduğunu söyledi. Kadının ilk doz aşısını 36 hafta hamileyken yaptırdığı belirtildi.

Kadın, ilk dozdan üç hafta sonra doğum yaptı.

Bebeğin kanından yapılan analizlerde vücudunda antikor tespit edildi. Hazırlanan raporda "Hamile aşılamasında Sars-CoV-2'ye karşı olası koruma ve enfeksiyon riski düşürme potansiyeli tespit edildi" ifadeleri yer aldı.

Araştırmayı ilk yapanlar, hamile kadınların aşılanması durumunda bebeklerde antikor olup olamayacağı konusunda daha derin araştırmalar yapılması için çağrı yaptı.