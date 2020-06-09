ABD'de halk 14 gündür polis şiddeti ve sistematik ırkçılığa karşı sokakta: Floyd'un katili ilk kez hâkim karşısına çıktı, gece eylemlerine katılım azaldı

T24 Dış Haberler

ABD'nin Minneapolis kentinde bir polis memurunun sokak ortasında George Floyd isimli siyah vatandaşı gözaltındayken öldürmesinin ardından başlayan protestolar sürüyor. Minneapolis'te başlayan ve farklı şehirlere yayılan protestolar ikinci haftasını doldurdu.

Los Angeles'te bin kişi polis şiddetine karşı yapılmış bir anıtın etrafında toplandı. Binden fazla kişi Charlotte'da şehir konseyi toplantısı sırasında belediye binasının önünde toplanıp polis politikasında reform talep etti. New York'da dev bir kalabalık sloganlar atarak meşhur 5. Cadde'de yürüdü.

Geçen haftalarda protestolarda en büyük kalabalıklardan bazıları ve şiddet olayları gece saatlerinde yaşanıyordu. New York Times'ın aktardığına göre dün birçok noktada gece yapılan eylemlere katılımın ciddi anlamda azaldığı gözlemlendi.

Başkent Washington'da gün içinde yaklaşık 40 bin kişi eylemlere katıldı, ancak akşam sokaklar sessizdi. Bazı protestocular Beyaz Saray yakınlarında Floyd'u anmak için toplandı.

Demokratlardan aşırı güç kullanımına karşı yasa tasarısı

ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar, şiddet kullanan polislerin kimliğini tespit etmeyi, bulmayı ve yargılamayı kolaylaştıracak bir yasa tasarısı hazırladı. ABD'de düzenlemeler polis memurlarının "görevi kötüye kullanma" sebebiyle yargılanmasını engelliyor. Demokratların tasarısı bunu kaldırmayı hedefliyor.

Chauvin, hâkim karşısına çıktı

George Floyd'u öldüren polis memuru Derek Chauvin dün ilk kez hâkim karşısına çıktı, duruşmanın gerçekleştiği Hennepin Bölge Mahkemesi'nde yoğun güvenlik önlemleri alındı. 2. dereceden cinayetle suçlanan Chauvin, davanın sonunda 40 yıl hapis cezası alabilir. Hâkim, Chauvin'in kefalet bedelini 1.25 milyon dolar olarak belirledi.