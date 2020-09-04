ABD'de Hafter aleyhine savaş suçundan tazminat davası açıldı

ABD'de Libyalı iki aile General Halife Hafter hakkında insan haklarını ihlal ve işkence suçlarından tazminat davası açtı.

Reuters'da yer alan habere göre, Libya Ulusal Ordusu'nun generali Hafter aleyhine Amerikan yargısına yapılan üçüncü başvurunun, Bingazi'ye bağlı Ganfouda'nın 2016-2017 yılları arasında kuşatıldığı dönemle ilgili olduğu belirtildi.

Virginia'da açılan savaş suçu davasında kendisi de bir Amerikan vatandaşı olan Hafter'den tazminat talep edildi. Dosyada, Hafter'e bağlı güçlerin Ganfouda'da, davacı ailelerin evlerini ateş altına alarak güvenli bir şekilde bölgeyi terk etmelerini engellediği öne sürüldü.

Euronews'in aktardığına göre, söz konusu ailelerin avukatı ayrıca, Adalet Bakanı William Barr'a bir mektup göndererek Libyalı general hakkında ceza davası açılması çağrısında bulundu.

Hafter ve oğullarını ABD'de temsil eden avukatlık firması ise davayla ilgili bir açıklama yapmadı.