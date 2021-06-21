ABD'de hafta sonu boyunca 9 eyalette silahlı saldırılar meydana geldi: 6 kişi öldü, 42 kişi yaralandı

ABD'de hafta sonu boyunca toplam dokuz eyalette toplu ölümlü silahlı saldırılar meydana geldi. Saldırılarda toplam 6 kişi hayatını kaybederken 42 kişi de yaralandı.

CNN'de yer alan habere göre, Silah Şiddeti Arşivi (GVA) verilerine göre, ABD'de geçen cumadan bugüne kadar dokuz eyalette silahlı saldırılar meydana geldi. İkisi çok altı kişinin hayatını kaybettiği, 42 kişinin de yaralandığı saldırılar, ABD'de silah şiddeti problemini yeniden gündeme taşıdı.

GVA verilerine göre, ABD'de 2021 başından bu yana 292 silahlı saldırı meydana geldi.