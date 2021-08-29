ABD'de güney kıyılarına Ida Kasırgası uyarısı: Binlerce insana tahliye çağrısı yapıldı

Meksika Körfezi’nden ABD’nin güney kıyılarına ilerleyen Ida Kasırgası’na karşı uyarı yapıldı. Louisiana eyaleti valisi, gelen kasırganın “1850’lerden bu yana en büyüğü” olabileceğini söyledi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Ulusal Meteoroloji Servisi yetkilileri, Ida Kasırgası’nın Meksika Körfezi’nde güçlendiğini ve “üçüncü kategori kasırga” olmak üzere olduğunu söyledi. Kasırganın pazar öğleden sonra dördüncü kategoriye çıkabileceği belirtildi.

Eyalet yetkilileri, yaklaşan kasırganın Lousiana eyaleti tarihinin en büyüklerinden biri olabileceği konusunda uyardı. Vali John Bel Edwards, “Bu Louisiana’yı vuran 1850’lerden bu yana en büyük kasırgalardan olacak. Zamanımız daralıyor” dedi.

Eyaletin kıyı kesimlerinde yaşayan on binlerce kişiye tahliye uyarısı gönderildi. New Orleans şehrinde bazı bölgelerde “zorunlu tahliye” uyarısı yapıldı. Yetkililerin çağrısıyla beraber bölgeden ayrılmak için binlerce kişinin yola çıkmasının ardından otoyollarda uzun trafik kuyrukları oluştu.