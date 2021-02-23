ABD'de gözünde tüy çıkan geyik bulundu

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ABD'nin Tennessee eyaletinin bir banliyösünde gözünde tüyler çıkmış bir geyik bulundu.

National Deer Association'dan (Ulusal Geyik Birliği) yapılan açıklamada geyikte dokunun vücudun olmaması gereken bir bölgesinde büyümesine sebep olan ve nadir görülen corneal dermoids olduğu belirtildi.

Farragut'ta yaşayanlar geyiği ilk olarak 2020'nin Ağustos ayında fark etti. Geyiğin kanlar içinde olduğunu ve "kafası karışmış" durduğunu ifade eden vatandaşlar, hayvanın insanlardan da kaçmadığını ifade ederek vahşi yaşam yetkililerine haber verdi. Geyiğin halk arasında "zombi geyik" hastalığı olarak da bilinen CWD'ye yakalandığından şüphelenen yetkililer, hastalığın diğer hayvanlara da bulaşmasını önlemek için geyiği öldürdüklerini bildirdi.

Yetkililer, hayvanın iki gözünün de tüylerle kaplı olduğunu fark ettikten sonra geyiğin kafasını bir vahşi yaşam hastalıkları inceleme merkezine gönderdi.

İncelemeler sonucunda uzmanlar, geyiğin gözünde deri parçaları bulunduğunu tespit etti. Dr. Nicole Nemeth, deri parçaları nedeniyle gediğin görme yetisinin bir ölüde kaybetmiş olduğunu düşündüklerini ifade etti. Doktorlar, geyikte yüksek ateşe neden olabilecek bir hastalık da tespit ettiklerini ancak bunun 'corneal dermoids'e sebep olmayacağını ifade etti.