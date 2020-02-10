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ABD'de Google Haritaları takip eden bir kişi donmuş nehre düştü

10 Şubat 2020 12:24

ABD’nin Minnesota eyaletinde bir kişi, Google Haritalar uygulamasının yol tarifini takip etmek isterken donmuş nehre düştü.

İndependent Türkçe'nin CBS News kanalına dayandırdığı habere göre, Minneapolis şehrinde cumartesi günü saat 03.00 sıralarında yaşanan olayda donmuş Mississippi Nehri’ni yürüyerek geçmeye çalışan kişi buzlu alanı aşamadı ve nehre düştü.

Bölgeye giden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan adam, başından geçenleri görevlilere anlatırken Google Haritalar uygulamasının kendisine nehrin karşısına geçmesini söylediğini aktardı.

Minneapolis İtfaiye Teşkilatı’ndan yetkilileri ise, uygulamanın muhtemelen "nehri yürüyerek geçmeyi değil", Stone Arch Köprüsü’nün karşısına geçmeyi tavsiye ettiğini belirtti.

Tedavi altına alınan kişinin hafif derecede hipotermi (vücut sıcaklığının düşmesi) yaşadığı kaydedildi.

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