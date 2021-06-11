ABD'de geri dönen etkinlikler için renki çıkartma yöntemi: Fiziksel temas istemeyenler kırmızı, sarılmayı uygun bulanlar yeşil takacak

ABD'de Koronavirüs salgını sonrası aşılama programıyla birlikte başlayacak etkinliklerde, yaklaşık bir buçuk yıl sonra sosyalleşmeye dönen insanların, fiziksel temasa karşı ne derece rahat hissettiklerini gösterebilecekleri renkli kodlar oluşturulmaya başlandı. Kırmızı çıkartma "Hiç fiziksel temas istemiyorum" anlamına gelirken yeşili, "Sarılmak serbest" mesajı verdi.

The Wall Street Journal'da yer alan habere göre, ABD'de bazı Koronavirüs kısıtlamaları kalkarken çeşitli sosyal etkinliklerde kişilerin fiziksel temas, dirsek teması, sarılma gibi selamlaşma yollarından hangisiyle rahat edeceklerini gösterecek renkli aksesuarlar dağıtıldı.

Yüz yüze gerçekleşen kalabalık etkinliklerde uygulanacak sistemin bir örneği Virginia eyaletinde Chesterfield ticaret odasının düzenlediği bir etkinlikte, katılımcılara kırmızı, yeşil ve sarı çıkartmalar dağıtıldı. Kırmızı çıkartma "hiç fiziksel temas istemiyorum", sarı çıkartma "dirsek teması olabilir", yeşil çıkartma ise "sarılmak serbest" anlamına geldi.

Georgia'da ise ABD Havalimanı Yöneticileri Birliği'nin düzenlediği konferansta, katılımcılara renkli bileklikler dağıtıldı.

Etkinliklerin yanı sıra bazı iş yerleri de insanların hangi temas derecesini uygun bulduklarını göstermeleri için benzer yöntemlere gitti.